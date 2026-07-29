Andre Agassi: Rührende Liebeserklärung an seine Tochter

Es gibt sie doch noch, die große Liebe: Die Tennisstars Andre Agassi (56) und Steffi Graf (57) heirateten 2001 und scheinen nach wie vor so glücklich wie am ersten Tag zu sein – fernab des Blitzlichtgewitters, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In Las Vegas scheinen die beiden ihren Traum einer glücklichen Familie zu leben, die Bälle spielen sie sich mittlerweile gegenseitig nur noch metaphorisch zu. Und das wohl mit mindestens genauso viel Ausdauer, Geschick und Feingespür wie am Court. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Sohn Jaden Gil und Tochter Jaz Elle, mittlerweile 24 und 22 Jahre alt. Auch wenn sie ihr Privatleben privat halten, gewährt Agassi auf seinem Instagram-Kanal immer mal wieder kleine Einblicke in den Alltag der Familie. In seinem neuesten Beitrag begeistert die Tennis-Legende mit einer rührenden Liebeserklärung an seine Tochter.

Agassi ist immer für seine Tochter da Agassi postete zwei Bilder von sich und seiner Tochter: einen süßen Schnappschuss aus Jaz' Kindertagen sowie ein aktuelles Selfie, auf dem Agassi sowie Jaz in eleganter Abendgarderobe zu sehen sind. Über die zwei Fotos verteilt schrieb er: „Just call my name ... I'll be there“ (auf Deutsch: „Ruf einfach meinen Namen ... ich werde da sein“). Ob Agassi damit auf die Textzeile aus dem berühmten Song „I'll be there“ der Jackson 5 anspielt, weiß man nicht genau, darf aber angenommen werden.

Als Bildunterschrift schrieb Agassi: „Love you Jazzy“, also: „Liebe dich, Jazzy“, untermalt mit einem roten Herz-Emoji. Manchmal braucht es eben nicht viele Worte, um die eigenen Gefühle auszudrücken. In der Kommentarspalte zeigten sich Agassis Follower begeistert von so viel Papa-Liebe. Dabei kam es aber auch zu einem humorvollen Irrtum: Die Fans nahmen an, Agassi habe seiner Tochter mit diesem Posting zum Geburtstag gratuliert. Diese klärte das Missverständnis gleich selbst auf: „Awww ich liebe dich auch! Und es ist nicht mein Geburtstag“, kommentierte sie mit einem Augenzwinkern den Beitrag.