Andie MacDowell enttäuschte ihre Tochter mit Beziehung zu Dennis Quaid

US-Schauspielerin Margaret Qualley (28, "Once Upon a Time in Hollywood") war nach eigenen Angaben als Kind tief enttäuscht, als ihre Mutter Andie MacDowell (65) ihren Schauspiel-Kollegen Dennis Quaid (69) mit nach Hause brachte. Damals habe sie gehofft, dass ihre geschiedenen Eltern wieder zusammenkämen, erzählte Qualley der Zeitschrift Harper's Bazaar.