Anderer Vorname: Herzogin Meghan heißt eigentlich nicht Meghan

Seit ihrer Eheschließung mit Prinz Harry lautet Meghan Markles Name korrekterweise Meghan, Herzogin von Sussex. Denken die allermeisten, ist aber nicht ganz richtig, denn die 41-Jährige hat sich längst einen "Künstlernamen" zugelegt, wenn man so will. "Meghan" ist nämlich nur der zweite Vorname der Herzogin.