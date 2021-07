"Sie war meine Mama": Amy Winehouse wollte vor ihrem Tod Mädchen adoptieren

Winehouse soll Anwälte damit beauftragt haben, die Adoption zu prüfen. Im Mai 2010 begab sich die Musikerin in eine Londoner Enzugsklinik. Nach nur einigen Wochen verließ sie diese jedoch auf eigenen Wunsch. Am 23. Juli 2011 starb sie an einer Alkoholvergiftung. Für Augustine brach damals eine Welt zusammen. "Ich konnte nicht glauben, dass sie weg ist. Das ist das schlimmste, was mir jemals passiert ist", sagt sie.