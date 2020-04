Fauxpas: Amy Schumer musste Namen ihres Sohnes ändern

Wie Schumer nun in ihrem Podcast "3 Girls, 1 Keith" verriet, hat sie sich in der Zwischenzeit aber entschieden, den zweiten Vornamen ihres Sohnes zu ändern. Demnach heißt der Fast-Einjährige nun Gene David - nach seinem Vater. Mit seinem ursprünglichen Namenspaten hat das allerdings wenig zu tun. Vielmehr habe sie bemerkt, dass sie ihrem Sohn unbewusst wohl viel Spott eingebracht hätte. "Wir haben festgestellt, dass wir unseren Sohn zufällig "Genital" genannt hatten", so die Schauspielerin.

Amy Schumer: Für ehrlicheres Bild vom Mamasein

Schumer postet in regelmäßigen Abständen Bilder, die sie sichtlich müde und mit zerzausten Haaren oder im Krankenhausgewand zeigen. Zu einem Foto, auf dem sie beim Milch-Abpumpen zu sehen ist, schrieb sie: "Leute, und was macht ihr heute Abend so?" Bei ihren Fans kommt das gut an.

Bereits die Bekanntgabe von der Geburt ihres Sohns hatte für Erheiterung gesorgt: "Unser Royal Baby ist zur Welt gekommen", schrieb Schumer damals. Gene wurde nämlich am selben Tag geboren wie der Sohn von Großbritanniens Prinz Harry und Herzogin Meghan.