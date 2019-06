Ungeschönt: Amy Schumer zeigt die Herausforderungen des Mutterseins

Zuletzt sorgte ein Posting für Aufregung, bei dem Schumer - nur mit BH und Krankenhausunterhose bekleidet - mit dem Kinderwagen spazieren geht. Während viele Instagram-Nutzer die Komikerin für ihren offenen Umgang loben, finden andere das Bild übertrieben und üben Kritik an Schumer.

"Schaust nicht wie eine strahlende Mutter aus"

So schreibt beispielsweise eine Userin: "Es tut mir leid, aber ich glaube du treibst dieses ganze 'Natürlichkeitsgetue' ein bisschen zu weit...Bürste deine Haare und zieh' dir was Ordentliches an. Die Geburt eines Kindes ist eine tolle Sache, aber du musst dich deswegen jetzt nicht so gehen lassen."

Eine andere meint: "Ist das dein Vorgarten oder ein öffentlicher Platz? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es angebracht ist, an einem öffentlichen Platz mit BH und Krankenhausunterhose herumzulaufen. Ich bin schon dafür, ehrlich mit den Dingen umzugehen, aber das geht zu weit."

" Muttersein ist ein Geschenk, das man sich hart erarbeiten muss. Zieh dir etwas Passendes an und werd' erwachsen. Ich verstehe nicht, was du damit bezwecken willst. Du schaust nicht gerade wie eine strahlende Mutter aus. Dein Selbstrespekt ist vor die Hunde gegangen", echauffiert sich eine weitere Dame.