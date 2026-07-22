Schwangerschafts-Update: Schlechte Blutwerte bei Amira Aly

Mitte Mai machte Moderatorin Amira Aly öffentlich, ein weiteres Kind zu erwarten. Inzwischen sei sie bei der „Halbzeit“ ihrer Schwangerschaft angelangt, wie Aly im Juni auf Instagram verriet. Nun gab die gebürtige Österreicherin ein Update dazu, wie es ihr als werdende Mama geht. Tatsächlich besteht ein kleiner Grund zur Sorge: Ihre Blutwerte sind nicht optimal.

In einer Instagram-Story sprach Aly darüber, sich einer Vorsorgeuntersuchung unterzogen zu haben und nun auf Supplemente angewiesen zu sein.

Schlechte Blutwerte: Aly auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen

„Ach ja, ich war ja bei dem Zuckertest. Ich habe jetzt meine Werte bekommen. Ich dachte mir schon: Oh Gott, die rufen an. Das ist nie ein gutes Zeichen“, erzählte sie. Doch dann folgte die weniger erfreuliche Nachricht: Die restlichen Blutwerte sind alles andere als optimal.

„Meine Blutwerte sind wirklich richtig, richtig schlecht. Ich habe einen massiven Eisenmangel. Mein Ferritinwert ist bei 8,5. Mein Hämoglobin bei 11,2 oder so was. Kein Vitamin D, Omega 3“, verriet die 33-Jährige. „Es fehlt mir wirklich alles, was aber auch superwichtig ist für die Entwicklung [des Babys]“, fügte sie hinzu.