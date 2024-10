Amira Aly nach Scheidung von Pocher: "Habe zu schnell verziehen"

Mit öffentlichen Angriffen vonseiten Pochers etwa über Social Median beschäftige sie sich inzwischen nicht mehr: "Es ist mir ehrlich gesagt alles so egal geworden. Ich gucke da nicht hin, ich höre da nicht hin, ich lese es mir noch nicht mal mehr durch. Es ist wirklich so unwichtig geworden", so Aly, der es zwischenzeitlich alles andere als gut ging. "Ich habe vieles gemacht, die letzten Monate. Zu viel vielleicht auch… Also quasi zu schnell verziehen und den Kindern zuliebe auf Normalität gemacht."

Schließlich sei sie zusammengebrochen, als Pocher sie wieder einmal mit Nachrichten "bombardiert" habe. Dies sei der Zeitpunkt gewesen, an dem sie verstanden habe: "Ich brauche Hilfe." Sie habe umgehend mit der Suche nach einem Therapieplatz begonnen, und mit der Hilfe des Verlobten ihrer besten Freundin sei sie auch fündig geworden - "das hat mich gerettet, die letzten Monate". "Ab dem ersten Termin schon ist bei mir eine kleine Erleichterung eingetreten, dass ich gesagt habe: Okay gut, jetzt werde ich aufgefangen", erzählt Aly Bruder Ibrahim im Podcast weiter.

Das Ex-Paar hatte bereits im August 2023 die Trennung bekannt gegeben. Sie waren seit 2016 zusammen, seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne.

Aly hat im vergangenen Jahr schon in ihrem Podcast erzählt, dass die Trennung sie mitgenommen habe. "Ich bin körperlich und psychisch an meine Grenzen gekommen, war nicht schön", sagte sie ihrem Bruder. Sie nahm im Gespräch auch Bezug zu Instagram-Posts, die Oliver ihr mit emotionalen Worten gewidmet hatte, unter anderem anlässlich ihres Geburtstages einige Wochen zuvor. "Die haben mich natürlich berührt. Aber sie hätten mich noch mehr berührt, wären sie persönlich gekommen. Aber persönlich kam da ja nie was." Sie ergänzte: "Hätte Olli so viel Kraft und Power investiert und um unsere Ehe gekämpft, wie er es jetzt tut für seinen eigenen Profit und um mich komplett blöd darzustellen, dann wären wir jetzt noch zusammen."

Neu verliebt

Seit Kurzem tritt Aly nicht mehr unter dem Nachnamen Pocher öffentlich in Erscheinung. In einer Folge der ProSieben-Show "Schlag den Star" stellte sie sich wieder als Amira Aly vor. Auch auf Instagram ist sie nun unter dem Namen zu finden. Im Juli zeigte sich die Moderatorin erstmals mit dem Moderator Christian Düren als Partner an ihrer Seite.