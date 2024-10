Oliver Pocher kommentiert Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi

Der deutsche Sänger Pietro Lombardi sieht sich derzeit mit Vorwürden der häuslichen Gewalt konfrontiert. Der Bild-Zeitung zufolge habe Lombardis Partnerin Laura Maria Rypa mit Blutergüssen am Hals in der Kölner Uniklinik behandelt werden müssen. Das Spital erstattete schließlich Anzeige wegen Körperverletzung. Lombardis Anwalt bestätigte einen Polizeieinsatz, wies Gewaltvorwürfe aber zurück.

Der mit Lombardi befreundete Komiker Oliver Pocher thematisierte die Berichte im Gespräch mit seiner früheren Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch receycelt". "Lustigerweise habe ich da Blaulicht gesehen bei Pietro vor dem Haus", zitiert Bild Pocher, der wie Lombardi in Köln lebt.

"Riesengroßer Polizeieinsatz"

Meyer-Wölden, die seit ihrem Umzug aus Miami bei Pocher wohnt, habe bestätigt: "Da war ein riesengroßer Polizeieinsatz und da dachte ich mir schon: Wow. Es ist unüblich, dass zehn Streifenwagen vorfahren." Wie viele es tatsächlich waren, wisse man nicht. Pocher relativierte eine mutmaßliche Gewalttat: "Die Frage ist: Wie, wo, was, wann ganz genau passiert ist. Auf jeden Fall haben sie sich gestritten und das passiert in den besten Familien. Das ist so ein Klassiker. Die Frage ist immer, wer wann warum die Polizei ruft", zitiert Bild aus dem Podcast-Gespräch. Häusliche Gewalt mache aber "keinen Halt vor Status, Geld, Background", so Meyer-Wölden demnach.

Die beiden waren von 2009 bis 2013 zusammen und auch verheiratet, sie haben eine Tochter und Zwillingssöhne. Inzwischen sind sie freundschaftlich verbunden und arbeiten gemeinsam.