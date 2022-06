Amber Heard legt in Interview angebliche Beweise für Depps Angriffe vor

Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorwarfen, hatte sich die Jury vor zwei Wochen größtenteils auf die Seite von Johnny Depp gestellt - aber auch Amber Heard in einigen Punkten recht gegeben. Die Schauspielerin muss dem Urteil zufolge über acht Millionen Dollar (7,67 Mio. Euro) Schadenersatz an Depp zahlen. Während Depp als moralischer Sieger hervorging, wurde Heard für ihre Aussagen vor Gericht in den sozialen Medien attackiert.

Therapie-Aufzeichnungen sollen Depps Schuld beweisen

Nun versucht die Schauspielerin in einem Enthüllungsinterview, ihre Sicht der Dinge erneut klarzustellen und mit Unterlagen, die bisher nicht öffentlich einsehbar waren, die Schuld ihres Ex-Mannes zu beweisen.

Das Interview mit Journalistin Savannah Guthrie für US-amerikanische Nachrichtensendung "Dateline" des Senders NBC wird am Freitag, den 17. Juni, in voller Länge ausgestrahlt. Einige Ausschnitte aus Guthries Gespräch mit Heard wurden aber bereits veröffentlicht. Darunter einer, in dem Heard behauptet, mit schriftlichen Aufzeichnungen von ihren Therapiesitzungen Depps häusliche Gewalt beweisen zu wollen.