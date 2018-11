Amanda Bynes über ihren Absturz: "Drogen zerstörten mein Gehirn"

Die Schauspielerin Amanda Bynes (32) hat in einem Interview über ihren jahrelangen Drogenkonsum gesprochen. Sie habe sich die Texte für ihre Rollen nicht mehr merken können und vor einigen Jahren per Twitter verkündet, sie wolle mit der Schauspielerei aufhören.

Amanda Bynes über ihren Drogenkonsum

Nun enthüllte sie, dass sie nach ihrer Rolle in "She's The Man" in tiefe Depressionen verfallen war, weil sie ihr Aussehen nicht ertragen konnte.

"Ich fand, dass ich in dem Film schrecklich aussah und dass ich total schlecht schauspielerte, deshalb beschloss ich, meine Karriere an den Nagel zu hängen", sagte sie dem US-Magazin Paper. "Danach habe ich noch mehr Drogen genommen, und es ist eine dunkle und traurige Welt für mich geworden."