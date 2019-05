Amal arbeitet an ISIS-Fall: George Clooney in Sorge um Kinder

Wie Hollywood-Schauspieler George Clooney erzählt, sind er und seine Familie in Gefahr. Der Grund dafür: Amal Clooney geht in einem Fall gegen die Terrormiliz ISIS vor.

Derzeit wird der Fall in einem französischen Gericht verhandelt.

Tägliche Sicherheitsprobleme bei Familie Clooney

"Wir haben täglich Sicherheitsprobleme", verriet der "Catch-22"-Darsteller im "Awards Chatter" Podcast des Hollywood Reporter.

"Wir wollen nicht, dass unsere Kinder zum Ziel werden, also müssen wir aufpassen", so der Hollywood-Star. Er erzählte weiter: "Obwohl ich eine wunderschöne Frau und zwei schöne Kinder habe, vermisse ich es, dazu in der Lage zu sein, mit ihnen im Central Park spazieren zu gehen."