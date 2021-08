Alyssa Milano in Autounfall verwickelt: "Lernt Herz-Lungen-Wiederbelebung"

Milano machte sich in den vergangenen Jahren zunehmend als Aktivistin einen Namen, seit sie das Schlagwort #MeToo in der Debatte um Alltagssexismus bekannt machte. 2018 hatte sie unter anderem eine bewegende Videobotschaft zum Thema an ihre Tochter veröffentlicht. Elizabella sei noch ein "Baby", werde die Videobotschaft aber eines Tages verstehen, so die Schauspielerin. "Überall erzählen Frauen ihre Geschichten von sexueller Belästigung und Übergriffen, und sie sagen Begriffe wie 'Me Too' und 'Time's Up'", sagte Milano in der Botschaft. "Du sollst von einem starken kleinen Mädchen zu einer starken Frau heranwachsen, die ihren Wert kennt und die für ihren Verstand, ihr schönes großes Herz und ihre süße, süße Seele und ihr Talent geschätzt wird und nicht für ihren Körper."