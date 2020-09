Altes Video zeigt holpriges erstes Casting von Brad Pitts angeblichem Love-Interest

Wenig später darf das Nachwuchsmodel dann vor Guido Maria Kretschmer ihre Catwalk-Fertigkeiten präsentieren. Doch der hat an Nicole zunächst einiges zu bemängeln. Sie sei zu "burschikos" und "staksig", bekrittelt der Designer das Auftreten des Nachwuchsmodels. Da er von ihrem Aussehen jedoch angetan ist, darf Nicole zwei Tage später erneut beim Casting probelaufen. Zwischendurch übt sie fleißig. Und der Einsatz lohnt sich. Am Ende darf Nicole Poturalski auf der Berliner Fashion Week laufen – was den Beginn ihrer Modelkarriere markierte.