Almauftrieb auf dem Oktoberfest: Pocher feierte alkoholfrei und Besuch aus Hollywood

"O'zapft is'", hieß es bereits am Samstagvormittag auf dem Münchner Oktoberfest. Und da war auch "Terminator" Arnold Schwarzenegger wieder ganz vorne mit dabei.

Die erste richtige Promi-Party fand allerdings erst jetzt beim Almauftrieb in der Käfer Wiesn-Schänke statt. Und da ließ sich auch ein Gast aus Hollywood blicken. Der "Gossip Girl"-Star Ed Westwick kam mit Ehefrau Amy, die er erst Ende August an der Amalfiküste in Italien geheiratet hat.

"Als wir im Jahr 2022 Urlaub auf Capri und an der Amalfiküste gemacht haben, fühlten wir uns in die Zeit zurückkatapultiert – vor allem in den Hollywood-Glamour der 1960er-Jahre. Das Castello di Rocca Cilento, in dem wir unseren besonderen Tag feierten, steht unter dem Motto 'Hier regiert die Liebe'. Es war einfach der perfekte Ort für uns", erzählte Westwick gegenüber der Vogue über die Wahl der Location. Unter den Gästen war auch Comedian Oliver Pocher, der vom Bier aber lieber die Finger ließ. "Ehrlicherweise trinke ich gar nichts, weil Alkohol ist nicht so mein Ding. Das heißt, für mich wird's ab einer gewissen Uhrzeit dann immer unangenehmer", lachte er. "Ich nippe vielleicht mal an einem Glas, aber so eine Maß schaffe ich nicht", meinte er schulterzuckend.

© Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld Almauftrieb Käferzelt Veranstalter Philipp Greffenius, Dirndl-Designerin Kinga Mathe und Comedian Oliver Pocher © Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld Almauftrieb Käferzelt Anna Ermakova mit Mama Angela, Dagmar Wöhrl und Evelyn Burdecki © Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld Almauftrieb Käferzelt Barbara Meier und Klemens Hallmann © Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld Almauftrieb Käferzelt Kabarettist Michael Mittermeier mit seiner Frau Gudrun © Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld Almauftrieb Käferzelt "Gossip Girl"-Star Ed Westwick mit seiner Frau Amy © Agency People Image/API (c) Michael Tinnefeld Almauftrieb Käferzelt Sandy Meyer-Wölden mit ihrem neuen Freund Alexander Müller

Auch Pochers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden war im Wiesnrausch und kam mit ihrem neuen Partner Alexander Müller. Model Anna Ermakova feierte gemeinsam mit Mama Angela und zeigte sich begeistert. "Ich fühle mich sehr, sehr gut, hier zu sein und so viele Menschen zu treffen, zu essen und Bier zu trinken. Das ist kein normaler Tag für mich. Ich habe so viel Spaß hier. In meinem Dirndl fühle ich mich sehr cool - vor allem mit meinen Cowboyboots", sagte sie der Nachrichtenagentur spot on news.

Und für Kabarettist Michael Mittermeier spielt auch das Essen eine große Rolle. "Ich esse hier besonders gerne Ente mit Knödel und Blaukraut. Und eine Maß gehört natürlich dazu." Veranstalterin Evelyn Greffenius verriet noch, dass die Promis auch nach dem offiziellen Ende noch nicht genug vom Feiern hatten. "Als im berühmten Käfer-Zelt die Lichter ausgingen, wurde der 'Almabtrieb' im Club P1 bis in die frühen Morgenstunden gefeiert."