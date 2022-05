"Alltag ist ein Albtraum": Sorge um Dolly Buster

Alltagssituationen sind laut Dolly Buster so schwer für sie zu handhaben, dass sie kaum noch vor die Tür geht. "Beim Einkaufen bekomme ich öfter mal eine Panik-Attacke, sodass ich den Einkaufswagen mit den eingekauften Lebensmitteln im Laden stehen lassen, aus dem Supermarkt herausrennen und nach Hause fahren muss." Auch rote Teppiche würde sie deshalb seit Längerem vermeiden: "Das ist, als ob man wegrennen möchte, es aber nicht kann."

Über ihre Bekanntschaft zu Reality-Star Eric Sindermann, welcher unter anderem in TV-Sendungen wie "Ex on the Beach" und "Promi Big Brother" zu sehen war und angeblich einen kurzen Flirt mit Cora Schuhmacher hatte, sei Buster allerdings zurzeit froh, da sie durch ihn "einen Anlass habe, das Haus zu verlassen".

Er kontaktiere die ehemalige Erotik-Darstellerin vor einigen Wochen über Social Media und lud sie zu einer Party ein. "Ich kannte ihn zuvor noch nicht, denn die Formate, in denen er aufgetreten ist, schaue ich normal nicht. Deshalb war ich neugierig und habe mich mit ihm beschäftigt", gibt die 52-Jährige zu. Von ihm und seinen Karriere-Zielen als Rapper sei sie "sehr beeindruckt."