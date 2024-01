"Alles nur Show" im Dschungelcamp: Drama um Kim Virginia geht in nächste Runde

Bei der Dschungelprüfung mussten Kim Virginia und ihre Mit-Camper mit einem Auto einen Parcours durchfahren. Kim am Steuer konnte nichts sehen. Twenty4Tim saß dahinter und durfte nicht reden, sondern nur Zeichen geben. Und Mike Heiter saß mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und durfte in Worte fassen, was der Influencer ihm signalisierte.

Weil das Trio aber nicht in der vorgegebenen Zeit ins Ziel kam, gewann es keine Sterne. Diese wären sonst in Abendessen für die Camper umgerechnet worden. Kim wurde auch für die kommende Dschungelprüfung gewählt.

