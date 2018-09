Alles aus mit Amber? Vito Schnabels neuester Flirt

Macht ganz den Eindruck, als wäre dieses Hollywoodpaar schon wieder Geschichte: Seit Wochen schon haben sich Amber Heard und Vito Schnabel nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken lassen. Während die Ex-Frau von Johnny Depp nun alleine das Toronto Film Festival besuchte, feierte der Galerist vergangene Woche ohne Amber bei den Filmfestspielen in Venedig, wo er, wie nun bekannt wurde, fleißig am Baggern war.

Flirt mit Chloë Sevigny ?

Bei der Launch-Party des Streifens "At Eternity’s Gate", bei dem Schnabels Vater Julian Schnabel Regie führte, sollen sich Vito und Schauspielerin Chloë Sevigny verdächtig nahe gekommen sein.

Wie das Klatschmagazin Star berichtet, habe der 32-Jährige der 90er-Ikone den ganzen Abend lang Drinks spendiert.

"Sie waren unzertrennlich, haben zusammen abgefeiert, das Dinner ausgelassen und sich stattdessen in einer dunklen Ecke versteckt", berichtet ein Augenzeuge. Dann sollen sie gemeinsam abgerauscht sein. "Sie sind ziemlich früh gegangen. Ich habe sie zwar nicht küssen sehen, aber sie sind 100 Prozent ein Paar", spekuliert der Party-Gast.