Vito Schnabel: Amber Heard schon am Abstellgleis?

Nun ist Vito obendrein ohne seine neue Freundin in den Urlaub gejettet. Zusammen mit Stars wie Schauspielerin Sienna Miller, Oscar-Preisträger Adrien Brody, US-Journalist Derek Blasberg und Dasha Zhukova, ihres Zeichens Kunstmäzenin und Ex des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, entspannt der New Yorker derzeit in St. Tropez. Seine prominente Clique Amber vorzustellen hält Vito offenbar nicht für nötig. Die befindet sich derzeit ohne ihre bessere Hälfte in Los Angeles.