"Alkoholinda": Kroatiens Präsidentin von Medien kritisiert

"Wollte zeigen, wie stolz wir sind"

Während das kroatische Staatsoberhaupt in den sozialen Netzwerken in allerhöchsten Tönen für ihren Sportsgeist und ihre Menschlichkeit bejubelt wurde, scheiden sich nun in den Medien allerdings vermehrt die Geister über die Echtheit ihres Auftritts. Während Grabar-Kitarovic bei RTL-TV ihren emotionalen Ausbruch nach dem 2:4 Finalmatch gegen Frankreich mit den Worten: "Ich wollte mich nicht zurückhalten" begründete, glauben inzwischen mehr und mehr Experten, dass Grabar-Kitarovic lediglich eine perfekte Show abgezogen habe. "Ich wollte Mensch sein und zeigen, wie sehr wir unsere Heimat und unsere Mannschaft lieben, wie stolz wir sind". Und genau dafür wurde sie ja gelobt. Auch ihre Bescheidenheit, tropfnass mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Regen zu stehen, während Russlands Präsident Wladimir Putin im Trockenen blieb, sorgte für Begeisterung. Ihre Schuhe sollen während der Siegerehrung im Luschniki-Stadion bereits so voller Wasser gewesen sein, dass sie kaum mehr laufen konnte. Aber: Den Regen hätte sie vor lauter Begeisterung dennoch kaum bemerkt, so das Staatsoberhaupt.