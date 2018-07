WM-Finale 2018: So stahl Kroatiens Präsidentin allen die Show

Die Franzosen gewannen zwar am Sonntag beim großen Finale 2018 in Moskau den begehrten WM-Pokal, die kroatische Präsidentin gewann dafür die Herzen der Fans. Das bescheidene Staatsoberhaupt wurde aufgrund ihrer enormen Herzlichkeit unbestritten zum Star der Siegerehrung im Moskauer Luschniki Stadion und zum Liebling in den sozialen Netzwerken.