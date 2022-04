Alicia Vikander fühlt sich bei intimen Szenen "nicht geschützt"

Intime Szenen mit Co-Stars zu drehen, kann selbst die hingebungsvollsten Schauspieler zuweilen zur Herausforderung werden. Auch die oscargekrönte Schauspielerin Alicia Vikander hat nun gestanden, dass die sich bei intimen Szenen nicht immer wohl fühlt.

Vikander wünscht sich mehr Sicherheit bei Sexszenen

Im Interview mit dem Magazin Harper's Bazaar hat die talentierte Schwedin, die 2016 einen Oscar als beste Nebendarstellerin in "The Danish Girl" erhalten hat, zugegeben, sich in der Vergangenheit beim Dreh von intimen Szenen nicht immer "beschützt" gefühlt zu haben.

"Das Schlimmste, was ich je tun musste, war, diese Szenen zu drehen. Ich fühle mich sehr wohl mit meinem Körper und ich habe ziemlich viele Nackt- und Sexszenen gedreht, aber es ist nie einfach", erzählte die 33-Jährige über ihre Erfahrungen. "Das einzige, was nicht improvisiert werden kann, ist eine intime Szene – man muss eine Choreographie machen und sich daran halten."