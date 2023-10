Alicia Keys wegen "kranker Ode an Terroranschläge der Hamas auf Israel" kritisiert

"In einem inzwischen gelöschten Tweet teilt Alicia Keys einen Beitrag darüber, dass sie Gleitschirmfliegen ausprobieren würde, wenn sie keine Angst hätte", heißt es in einem Tweet von StopAntisemitism. "Ist das eine kranke Ode an die Hamas-Terroristen, die Israel infiltrieren, über 1300 Menschen getötet, Babys geköpft, Frauen vergewaltigt und Holocaust-Überlebende entführt haben @aliciakeys?", schrieb die Antisemitisus-Gruppe direkt an die Musikerin adressiert.