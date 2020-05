Alexandra Plank: "Ohne Esprit erkennt mich keiner"

Sie lacht oft, aber eines hat Alexandra Plank geärgert: „Leute, die sich darüber aufregen, dass ein Hund ‚Die Große Chance‘ gewonnen hat. Esprit ist toll, aber er wurde ja nicht so geboren, dass er auf eine Bühne geht.“ Es brauche Jahre, das blinde Vertrauen dafür aufzubauen. „Das ist schwieriger als die Tanzeinlagen. Diese Hintergrundarbeit sehen viele nicht.“ Das könne einen dann schon ärgern.

Richtig grantig wirkt Plank aber auch bei diesem Thema nicht, wenn sie mit Esprit im oberösterreichischen Schnee herumstapft. Die 25-jährige Steirerin landete nach zwei Kärnten-Jahren in Ansfelden. „Ich komme aus Oberwölz. Mit 17 habe ich mit einer Freundin eine Wohnung in Klagenfurt genommen.“ Denn Plank war es leid, täglich eine gute Stunde ins Gymnasium nach Murau zu fahren. Nach der Matura jobbte sie in einem oberösterreichischen Reitstall und zog wegen der damaligen Liebe hierher.

Plank wirft das Spielzeug für Esprit und setzt fort, worüber sowieso alle reden: „Natürlich haben die meisten den Hund gewählt.“ Sie klingt nicht steirisch, ist oberösterreichisch angepasst, aber ohne „goi“ zu sagen. Plank ist selbst eine Frontfrau – als Sängerin der Band Karandache. „Als ich erzählte, dass ich bei der Großen Chance mitmache, fragten alle: Was singst?“ Aber sie kam mit Dogdance. Die Motivation ist die gleiche: „Es ist cool, wenn Leute klatschen, weil es ihnen gefällt. Ich wusste gar nicht, dass man da Geld gewinnen kann.“