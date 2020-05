Albträume: Gabalier über den Selbstmord seines Vater

Vor neun Jahren nahm sich der Vater des Volksrockers das Leben. In einem Interview mit der 'Kleinen Zeitung' sprach er darüber, wie ihn der Tod verfolgt: "Ich träume sehr oft. Und da ist eigentlich jeder Traum dasselbe. Manchmal ist das in Kärnten, manchmal in der Küche, manchmal im Garten. Aber der Inhalt ist eigentlich immer dasselbe: 'Bitte tu's nicht. Tu's nicht noch einmal.'"