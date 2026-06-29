Gegen andere ausgetauscht: Morissette über schmerzvolle Trennung von Ryan Reynolds

Was vielleicht nicht mehr alle wissen: Ryan Reynolds war vor seiner Ehe mit Blake Lively nicht nur mit Schauspielerin Scarlet Johansson verheiratet, sondern auch einmal mit Sängerin Alanis Morissette verlobt. Nun hat sich letztere in einem seltenen Interview zu ihrer früheren Beziehung mit dem Hollywoodstar geäußert.

Als Stern Morissette damals darauf ansprach, dass sie zuvor enthüllt hatte, fünfmal pro Woche zur Therapie gegangen zu sein, rechtfertigte sich die „Ironic“-Interpretin: „In der Therapie geht es nicht um den Mann. Es geht um mich. Es geht nicht um den Mann.“

Fast 20 Jahre nach der Auflösung ihrer Verlobung blickte die Grammy-Gewinnerin auf die Zeit nach der Trennung zurück. Im Gespräch mit der The Sunday Times Style erinnerte sich die heute 52-Jährige an ein Interview mit Howard Stern aus dem Jahr 2008, in dem der Radiomoderator die Musikerin mit unangenehmen Fragen zu ihrem Sexleben gequält und sie darüber ausgequetscht hatte, ob sie nach der Trennung von Reynolds wirklich eine Therapie gebraucht habe, um den Liebeskummer zu überwinden.

Stern hatte das Interview mit Morissette damals mit den Worten angekündigt, dass ihr neues Album toll sein muss, weil immer, wenn ein Typ mit ihr Schluss mache, sie offenbar gute Lieder schreibe. Sie schreibe die beste Musik, die guten Songs, die aus einer zerbrochenen Beziehung hervorgehen, hieß es in der Show. Dann meinte Stern, dass die Sängerin wohl ohnehin wieder einen neuen Freund habe, weil er es irgendwo gelesen habe. Auch sonst drehte sich Sterns Interesse weitgehend um das Privatleben der kanadisch-US-amerikanischen Sängerin und die Männer in ihrem Leben.

Über das schwierige Interview sagt die Sängerin heute: „Es fühlte sich an, als würde es immer normaler, dass ich unsichtbar werde.“

Heute würde sie auf derart indiskrete Fragen ganz anders reagieren.

„Ich könnte unzählige Fragen zurückstellen, die genauso unangebracht wären. Es ist einfach normal geworden, Frauen jeden Tag zu verletzen, sie als Schlampe zu bezeichnen“, sagte sie gegenüber The Sunday Times Style.

Reynolds kam nach Trennung mit Johansson zusammen

Morissette und Reynolds waren 2002 zusammengekommen. 2004 machten sie ihre Verlobung bekannt. Zu einer Hochzeit kam es aber nie. Das Paar trennte sich 2007.

Nur zwei Monate nach der Trennung begann Ryan eine Beziehung mit Scarlett Johansson. Die beiden heirateten 18 Monate später. Die Ehe wurde 2011 geschieden. Seit 2012 ist der „Deadpool“-Star mit Lively verheiratet.

Im Interview mit Stern hatte der Moderator Morissette auch über Reynolds Blitz-Beziehung mit Johnansson ausgefragt. „Na und? Kommt er nach Hause und verkündet, dass er mit einer anderen zusammen ist?“, wollte er damals wissen - was die Sängerin mit einem entschiedenen „Nein“ beantwortete.

Auf die Frage, ob sie die Trennung kommen sah, nickte Alanis. Sie gab zu, sich darauf vorbereitet zu haben. Stern fragte daraufhin: „Glaubst du, er ist der Typ, der sofort über eine Beziehung hinwegkommt, wenn er sich in die nächste Person verliebt?“ Morissette antwortete: „Ich kann nicht für ihn sprechen, ich habe keine Ahnung.“

Seit 2010 glücklich verheiratet

2010 heiratete die Sängerin den Rapper Souleye alias Mario Treadway. Die beiden haben zwei Söhne und eine Tochter im Alter von sechs bis 15 Jahren. Über ihren Mann erzählte die Sängerin der Sunday Times Style: „Er hat einfach so viele Eigenschaften, die absolut überzeugend sind.“

Womit er ihr Herz erobert hat? „Wenn ich bei einem Date über etwas sprach, schaute mich die Person normalerweise fragend an, als wäre ich seltsam. Bei Souleye war es genau umgekehrt. Er hatte keinerlei Interesse daran, mich irgendwie einzuschränken“, schwärmte die Musik-Ikone von ihrem Mr. Right.