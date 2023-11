Al Pacino und Noor Alfallah: Teure Einigung über Zukunft von Söhnchen Roman

Oscar-Preisträger Al Pacino ist heuer mit 83 Jahren zum vierten Mal Vater geworden. Der Schauspieler und seine Partnerin, Noor Alfallah, seien nun Eltern von Söhnchen Roman Pacino, teilte Pacinos Sprecher im Juni mit. Weitere Angaben werde es nicht geben, schrieb Stan Rosenfield in einem Statement. Ende Mai war bekannt geworden, dass die 29 Jahre alte Filmproduzentin im achten Monat schwanger ist.

30.000 US-Dollar Unterhalt pro Monat

Im September folgten überraschende Neuigkeiten: Mehreren Berichten zufolge hatte Alfallah bei Gericht beantragt, dass das gemeinsame Kind künftig bei ihr leben soll. Über eine etwaige Trennung war bislang nichts bekannt geworden. In dem Promiportal The Blast vorliegenden Gerichtsdokumenten forderte sie ein "angemessenes" Besuchsrecht für Pacino. Außerdem soll sich Alfallah das gemeinsame Sorgerecht wünschen. Laut dem The Blast-Bericht sei zunächst kein konkreter Betrag für den Kindesunterhalt angeführt gewesen.

