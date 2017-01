Zärtliche Berührungen, innige Blicke - das alles fototechnisch festgehalten durch eine Autoscheibe. Brisante Bilder, die zeigen wie Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (35) mit Rapper Kay One (32) auf Tuchfühlung geht, sind aufgetaucht. Was das Ganze noch spannender macht, ist die Tatsache, dass Collien eigentlich seit Juni 2011 mit dem deutschen Schauspieler Christian Ulmen (41) verheiratet ist - das Paar hat eine vierjährige Tochter.

Foto: dapd/Adam Berry Und dann rastete der Ehemann auch noch via Facebook aus und beschimpfte Kay One wüst. Er nannte ihn in einem Post "Schwein" und "Hure". Der Rapper konterte trocken: „Was willst du machen? Auf 'ne Leiter klettern und mir ne Ohrfeige verpassen?“ Die Fans reagierten verwirrt - alles nur Show oder bahnt sich da echter Beziehungs-Frust an?

Jetzt klärte Collien auf: „Die Fotos sind im Rahmen von Dreharbeiten entstanden. In Echt hätte ich doch bei einem Mann wie Prince Kay One keine Chance. Deswegen muss ich mich im wahren Leben leider, leider mit Christian Ulmen zufriedengeben. Dafür durfte ich wenigstens in der fiktionalen Welt mal in Prince Kay Ones durchtrainierten Armen liegen“, witzelte sie gegenüber der deutschen "Bild".

Foto: APA/EPA/CAROLINE SEIDEL Collien und Kay One spielen nämlich in der Comedy-Serie „Jerks“ mit, die ab dem 26. Januar auf der Internet-Video-Plattform „Maxdome“ läuft. Und jetzt kommt's: Produziert wird das Ganze von Christian Ulmen, der auch selber vor der Kamera steht. Also passierte das "Gefummel" auf ausdrücklicher Anordnung des Ehemanns.