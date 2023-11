Adelsexperte - Prinz Harry fragte Charles: "Willst du deine Enkelkinder nicht sehen?"

Der britische Journalist und Autor Omid Scobie beschreibt in seinem neuen Buch "Endgame" eine ähnliche Reaktion. Harry und Meghan seien schockiert gewesen. Immerhin war das Anwesen ein Hochzeitsgeschenk von Queen Elizabeth II. Scobie, der als Vertrauter von Harry und Meghan gilt, beschreibt die Aktion laut dem Promiportal Page Six als "einen billigen Schuss eines verletzten Vaters, der an ein institutionelles System gebunden ist, das menschliche Gefühle oft nicht toleriert".

Charles vertrieb Harry aus Windsor

Die königliche Anordnung zu Räumung der Residenz sei bereits kurz nach der Veröffentlichung von Harrys Biografie "Reserve" am 10. Jänner erfolgt, war britischen Medien zu entnehmen. Geradezu entzückt reagierte die konservative britische Presse, die seit Monaten einen harten Anti-Harry-Kurs fährt.

"Harrys bösartige Angriffe auf Camilla konnte König Charles nicht verzeihen - er musste zurückschlagen", kommentierte der langjährige Royals-Fotograf Arthur Edwards in der Boulevardzeitung Sun. In seinem Buch legt Harry unzählige Details aus dem Privatleben der Royals offen und erhebt besonders gegen seinen älteren Bruder William und seine Stiefmutter Queen Camilla schwere Vorwürfe. Der zweiten Ehefrau seines Vaters lastete er an, private Informationen über ihn und andere Familienmitglieder unter der Hand an die Presse gegeben zu haben, um sich in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.