Adeles wertvollster Besitz ist ein ausgespuckter Kaugummi von Céline Dion

Die eine spuckt ihn aus, die andere kann ihr Glück kaum fassen. Sängerin Adele (33) hat jetzt verraten, dass sie ein Mega-Fan von Kollegin Céline Dion (53) ist.

Aber, nicht nur das, sie hat auch ein ganz besonderes Stück des kanadischen Stimmwunders bei sich zu Hause. Und zwar einen eingerahmten Kaugummi.

Entertainer James Corden (43) habe ihn im Zuge einer Folge seiner Show „Carpool Karaoke“ besorgt. „Er weiß, was für ein großer Fan ich bin. Also hat er sie gebeten, einen Kaugummi in ein Stück Papier zu spucken, und ihn für mich eingerahmt“, erzählte Adele im Interview mit dem Magazin Vogue.

Und sie verriet auch, dass ihr Prinz Harry (37) lieber als Prinz William (39) ist und ihr die Band Blur mehr als Oasis zusagt.

Bei der Frage „Spice Girls oder die Beatles“ wurde es aber etwas schwieriger.

„Ich denke, das ist ein bisschen unfair, aber ich nehme die Spice Girls“, so die Sängerin. Besonders die „Frechheit“ der britischen Girlgroup sei beeindruckend und dass ihnen „wirklich, wirklich, wirklich alles egal“ sei.

Mit ihrer eigenen neuen Single „Easy On Me“ hat Adele übrigens kürzlich einen Streaming-Rekord aufgestellt. Das Album dazu erscheint am 19. November .