Abschied von Oma: Tyler Cameron und Dua Lipa begleiteten die Hadids

Es ist nicht leicht, einem geliebten Menschen in einer Zeit des Verlustes beizustehen. Und doch: "Bachelorette"-Star Tyler Cameron war an der Seite von Model Gigi Hadid, als diese gemeinsam mit ihrer Familie ihre Großmutter zu Grabe trug. Die Beziehung zwischen den beiden scheint also tatsächlich ernster zu sein, als bis jetzt gedacht.

Cameron und Hadid gehen im Übrigen noch nicht lange miteinander aus, erst seit einem Monat sehen sie sich regelmäßig. Informationen von Entertainment Tonight zufolge würde die Verbindung jedoch gerade beginnen, ernst zu werden. "Die Dinge sind sehr leicht für Tyler und Gigi. Sie sind beide unheimlich freundlich und wollen die selben Dinge im Leben", verriet ein Insider. Fotos von der Trauerfeier zeigen die beiden sehr vertraut, Cameron unterstützt das Model in einer schweren Zeit.