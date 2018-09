Abramowitsch-Ex: Ihr Leben abseits des "goldenen Käfigs"

"Laut ihrem Umfeld pflegen die Abramowitschs nach wie vor einen freundschaftlichen Umgang", berichtet das Magazin, das die Trennung des ehemaligen Ehepaares sogar als "ideale Scheidung" bezeichnet.

Irina selbst stellt klar, dass sie und ihr Ex-Mann für die Erziehung ihrer Kinder gemeinsam verantwortlich sind.

"Wir versuchen, ihnen Freundlichkeit, Mitgefühl und Fleiß beizubringen", verrät sie und kommt dabei über ihre fünf Kinder ins Schwärmen: Ihre älteste Tochter Anna (26) würde gerade ihren Abschluss in Philosophie an der Columbia University machen, so Irina. Sohn Arkady (25) arbeite bereits. Die 21-jährige Sofia ist eine passionierte Springreiterin und hat ihren Abschluss an der Royal Holloway Universität in London gemacht. Die 17-jährige Arina "beendet derzeit das College und plant, eine zoologische Fakultät in Australien zu besuchen", während die jüngste Tochter Irina (16) eine Londoner Schule besucht.

Auch zu Abramowitschs beiden Kindern aus dessen Beziehung mit Zukowa pflege der Nachwuchs aus seiner ersten Ehe eine enge Verbindung. "Alle von Romans Kindern sind Freunde und verbringen viel Zeit miteinander und mit ihrem Vater", berichtet der russische Tatler über die Patchworkfamilie.

Mit der Galeristin Dasha Zukowa war Abramowitsch nach seiner Scheidung von Irina zehn Jahre zusammen, bevor das Paar im vergangenen Jahr seine Trennung bekanntgab. Von 1987 bis zur Scheidung 1989 war Abramowitsch mit seiner Ehefrau Olga verheiratet, die ein Kind mit in die Ehe brachte.