Abgespeckt: So sieht US-Moderator James Corden nicht mehr aus

Seit Jänner ist US-Talkmaster James Corden das neue Gesicht von "Weight Watchers" (WW). "Ich möchte meine Lebensweise ändern. Ich möchte besser für meine Kinder und für meine Familie sein. Das letzte Jahr hat uns allen gezeigt, dass es Priorität haben sollte, auf sich selbst aufzupassen", hatte der Moderator in einem offiziellen Statement erklärt. Aus diesem Grund habe er sich auch dem bei Promis beliebten Abnehm-Programm verschrieben.

James Corden will gesünder leben

Die Ernährungs-Tipps von WW scheint der 42-Jährige zu beherzigen. Page Six veröffentlichte jetzt Fotos, die den "Late Late Show"-Talkmaster sichtlich erschlankt zeigen. Auf aktuellen Paparazzi-Fotos, auf denen Corden ein schwarzes Sweatshirt, schwarze Shorts und sportliche Turnschuhe trägt, wirkt er jedenfalls wesentlich schlanker als noch vor einigen Monaten.

"Ich habe festgestellt, dass ich in den letzten zehn Jahren - wahrscheinlich sogar in 15 Jahren - jedes Jahr am ersten Jänner, mir und jedem, der mir zuhört, erzählt habe, dass ich eine Diät mache, dass ich eine Menge an Gewicht verlieren werde", sagte Corden in einer früheren Nachricht auf Youtube. Schließlich habe er "Weight Watchers" kontaktiert, in der Hoffnung, dass sie ihm helfen können, einen gesunderen Lebensstil zu führen.