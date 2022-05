"ABBA": Alle vier Mitglieder zeigen sich gemeinsam auf dem roten Teppich

In Anwesenheit der "ABBA"-Mitglieder Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad hat das neue Konzerterlebnis "Abba Voyage" am Donnerstag in London eine umjubelte Weltpremiere gefeiert. Ab sofort ist die spektakuläre Show mehrmals pro Woche zu sehen.

Alle vier "ABBA"-Stars bei der Weltpremiere von "Abba Voyage" in London

Die Musiker der legendären schwedischen Popband ("Dancing Queen", "Mamma Mia"), die sich vor 40 Jahren getrennt hatte, stehen dabei nicht leibhaftig auf der Bühne, sondern als voll animierte, digital verjüngte "Abba-tare". Der Gesang kommt vom Band, die Instrumente werden von einer Liveband gespielt.