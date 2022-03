Aaron Carter: XL-Gesichts-Tattoo für verstorbene Schwester

Eines der Tattoos ist ein riesiger blauer Schmetterling auf seiner Stirn - zu Ehren seiner Schwester, wie der Musiker erklärt. "Jedes Mal, wenn ich einen blauen Schmetterling sehe", würde er an Leslie denken. Diese habe die Farbe blau geliebt. "Es war ihre Lieblingsfarbe", so Aaron Carter, der über seine Schwester hinzufügte: "Sie hatte die schönsten eisblauen Augen der Welt."

Als er Erinnerungen an Leslie teilte, merkte Carter zudem an, dass diese besser singen konnte als er oder sein Bruder Nick Carter. "Sie konnte so gut singen wie Kelly Clarkson, Christina Aguilera. Sie kam einfach nicht durch und hatte einige Probleme, wissen Sie", erzählte der Sänger. "Also Gott segne meine Schwester. Sie war eine erstaunliche Person."