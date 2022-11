Aaron Carter: Expartnerin veröffentlicht im Gedenken Vater-Sohn-Bilder

Er sei von seiner Familie betrogen und hintergangen worden, schrieb Carter damals. Sie habe sich darum bemüht, ihn unter Vormundschaft zu stellen. Es sei nun seine wichtigste Aufgabe, sich als alleinstehender Vater ganz um seinen Sohn Prince zu kümmern.

Carter starb Anfang November in Kalifornien. Er wurde nur 34 Jahre alt. Zuletzt hatte er immer wieder mit psychischen Problemen sowie Medikamenten- und Drogensucht gekämpft. Ende der 90er Jahre feierte er mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" große Erfolge - da war er noch ein Kind. Seitdem hat er sich immer wieder eher erfolglos an einem Comeback versucht.