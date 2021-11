Aaron Carter erstmals Papa: Baby-Name ist Hommage an Michael Jackson

Nur bald darauf wurde Melanie Martin wegen häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen, nachdem sie den Musiker angegriffen haben soll. Aaron Carter klagte seinen Followern auf Twitter sein Leid: "So traurig. Ich hoffe, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht. Niemand verdient häusliche Gewalt, weder Frau noch MANN (...) Sie hat mich buchstäblich rausgeworfen...Ich bin am Boden zerstört."

Nach dem Vorfall trennte sich das Paar vorübergehend. Nur drei Wochen nach der Trennung, gaben die beiden dann bekannt, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Es kam zu einer Fehlgeburt. Während ihrer Beziehungspause zeigte sich Carter mit einer anderen Frau. Im Juni 2020 kam er wieder mit Melanie Martin zusammen. Bei dieser Gelegenheit hat das Paar auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht und sich verlobt.