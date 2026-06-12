90er-Star Natalie Imbruglia durch Samenspende schwanger: "Es war ziemlich brutal"

Die australische Sängerin Natalie Imbruglia wurde 2019 im Alter von 44 Jahren durch eine In-vitro-Fertilisation (IVF) und mithilfe eines anonymen Samenspenders schwanger. Auf diese Weise wurde sie Mutter ihres Sohnes Max Valentine.

In Elizabeth Days Podcast "How To Fail" sprach sie diese Woche über ihre Erfahrungen, die sie vor sieben Jahren machte, und gab dabei einen seltenen, emotionalen Einblick in ihre beschwerliche Reise zum eigenen Kind.

Natalie Imbruglia: Offene Worte über künstliche Befruchtung

Dass sie Mama werden will, war Imbruglia lange klar. Doch der "Torn"-Sängerin fehlte der passende Partner. Die heute 51-Jährige entschied sich schließlich für eine künstliche Befruchtung. Dabei habe sie aber "viel emotionalen" Schmerz erlebt. Denn es klappte nicht auf Anhieb.