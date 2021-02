9 Stars, die rein gar nichts von der Ehe halten

Kristin Davis

Die "Charlotte York" aus der Erfolgsserie "Sex and the City" war fest entschlossen, die perfekte Ehe zu führen - im Gegensatz zu Schauspielerin Kristin Davis, die im echten Leben nicht weiter von ihrer Figur entfernt sein hätte können. In einem Interview gab sie einst an, in ihren Zwanzigern und Dreißigern zu beschäftigt gewesen zu sein, um sich aufs Heiraten zu konzentrieren. Heutzutage ist Davis alleinerziehende Mutter zweier adoptierter Kinder.