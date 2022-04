75 Jahre lang oben ohne: Iggy Pop feiert Geburtstag

Eines der Dinge, die immer gleich blieben, war hingegen Pops Lust an Freikörperkultur. Es gebe kein vorgeschriebenes Alter, ab dem man seinen Oberkörper nicht mehr nackt in der Öffentlichkeit zeigen dürfe, sagte er einst. "Und die Öffentlichkeit kann mich sowieso mal." Drogen, Alkohol, Zigaretten - all dem hat Iggy Pop nach Jahrzehnten des Exzesses inzwischen abgeschworen. "Spät im Leben habe ich eine wunderbare Beziehung zu meinem Körper entwickelt. Allein der Gedanke an Marihuana macht mir inzwischen Angst."

Anstelle dessen treibt er Sport und tritt immer noch auf. Erst 2019 kam das bisher letzte Album "Free" heraus, und nach einer Corona-Zwangspause sind auch wieder Konzerte geplant. Seine destruktivsten Jahre hat Iggy Pop überlebt und ist immer noch dabei, anders als viele seiner Kollegen.

Iggy Pop war schon Punk, als es Punk noch gar nicht gab

Geboren wurde Iggy Pop 1947 als James Newell Osterberg in eine ärmliche Wohnwagensiedlung in Michigan hinein. "Es war wahnsinnig klein und ich habe erst später realisiert, was mir das beigebracht hat". "Ich habe Harmonie mit anderen Menschen gelernt und das war essenziell. Erst als ich in die große Welt hinausging, habe ich realisiert, dass die nicht so ist."