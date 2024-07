7 Stars, die ihre Fans geheiratet haben

Stars, die ihre Fans geheiratet haben

Jason Momoa war bereits mit acht Jahren in seine Zukünftige Lisa Bonet verknallt. Damals saß er gebannt vor dem Fernseher, um sie in ihrer Rolle der Denise Huxtable in der Sitcom "Die Bill Cosby Show" zu sehen.

Durch gemeinsame Freunde lernten die beiden einander in einem Jazz Club 2004 kennen. Von dem Tag an waren sie immer zusammen, so Bonet einmal. Die Hochzeit fand 2017 statt. Im Jänner 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt.