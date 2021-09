7 Schauspieler, die erst nach ihrem 40er berühmt wurden

Christoph Waltz

Bereits früh erarbeitete sich der am 4. Oktober 1956 in Wien geborene Spross einer Theaterdynastie den Ruf eines prägnanten Filmbösewichts mit diabolischer Unbestimmbarkeit, der auch im komödiantischen Fach brillieren kann. Der Sohn der Bühnen- und Kostümbildner Johannes Waltz und Elisabeth Urbancic tat sich nach einem Bühnendebüt am Zürcher Schauspielhaus ("Amadeus") und Engagements an verschiedenen Theatern u.a. in den Filmen "Du bist nicht allein - Die Roy Black Story", "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit", "Lapislazuli" und der europäischen Großproduktion "Katharina die Große" hervor. Breite Bekanntheit erlangte er daneben nicht zuletzt mit Episodenauftritten in "Derrick", "Der Alte" oder "Kommissar Rex". 2009 dann kam die Karriere erst so richtig in Schwung: Von Quentin Tarantino wurde Waltz erst in der Kriegsgroteske "Inglourious Basterds" und dann als Kopfgeldjäger Dr. King Schultz in "Django Unchained" (2012) besetzt, für beide Rollen erhielt er neben dem Golden Globe auch den Oscar als bester Nebendarsteller - er war damals über 50.