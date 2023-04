6 Stars, die besonders außergewöhnliche Dinge sammeln

Briefmarken, Kuscheltiere, Getränkedosen: Was für die einen nichts als ein unnützer Staubfänger ist, hat für andere einen immensen (emotionalen) Wert. Oft werden jahrelang große Sammlungen angelegt, deren Sinn und Zweck für Außenstehende nicht immer nachzuvollziehen ist. In ihrer unbändigen Sammelleidenschaft unterscheiden sich einige Stars also in keinster Weise von uns Normalsterblichen. Nur dass deren Objekte der Begierde oft tausende von Euros kosten.

Die speziellsten Sammelobjekte von Moore, Hanks und Co.