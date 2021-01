6. Hochzeit: Pamela Anderson hat heimlich ihren Bodyguard geheiratet

Die Hochzeitslocation hat für die 53-Jährige eine besondere Bedeutung. "Hier haben meine Eltern geheiratet und sie sind immer noch zusammen. Ich habe das Gefühl, dass sich der Kreis geschlossen hat", führte Anderson aus.

Nun will sich "Pam" voll und ganz auf ihr Privatleben konzentrieren und schwört den sozialen Medien ab. Am Dienstag teilte Anderson ihren letzten Social-Media-Beitrag auf Instagram, in dem sie ihren Followern mitteilte: "Dies wird mein letzter Beitrag auf Instagram, Twitter oder Facebook sein."