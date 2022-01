Dänemarks Königin Margrethe II. feiert 50 Jahre Thronjubiläum

Prinzgemahl Henrik, wie der Graf in Dänemark genannt wurde, machte kein Geheimnis aus seinem Jahrzehnte währenden Frust, nie zum König ernannt worden zu sein. 2015 sagte Henrik seine Teilnahme an den Feierlichkeiten zu Margrethes 75. Geburtstag aus gesundheitlichen Gründen ab - zwei Tage später wurde er allerdings auf einem bei Touristen beliebten Platz in Venedig gesichtet.

Am Ende jenes Jahres gab Margrethe den Rückzug ihres Mannes von seinen offiziellen Pflichten bekannt. Im Februar 2018 starb Henrik im Alter von 83 Jahren, nachdem bei ihm Demenz sowie ein Lungenleiden diagnostiziert worden waren.

Bekannter Laster: Königin Margrethe II. ist Raucherin

Margrethe II. meistert ihre Aufgaben als Königin jedoch weiterhin gut. "Eine der ungewöhnlichen Dinge bei ihr ist, dass sie nie in irgendwelche Skandale verwickelt war", sagt der Kopenhagener Historiker Lars Hovbakke Sörensen. Eines ihrer wenigen bekannten Laster, das Rauchen, tut ihrer Beliebtheit keinen Abbruch. Seit 2006 tut sie es nicht mehr in der Öffentlichkeit, aber eine dänische Boulevardzeitung verbreitete danach die Schätzung, dass sich die Monarchin immer noch zwischen 20 und 40 Zigaretten am Tag anstecke.