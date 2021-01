5. Todestag: Céline Dion ehrt verstorbenen Ehemann René Angélil

Vor fünf Jahren verstarb René Angélil, Ehemann und Manager von Céline Dion. "Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an dich denken", schreibt die Sängerin auch im Namen der gemeinsamen Kinder in einem Posting nun am Todestag auf Instagram. "Wir sehen uns mehr denn je nach dir, damit du uns führst, uns beschützt und über uns wachst (...). Du wirst für immer in unseren Leben und in unseren Herzen sein."