"5-7 Tage lang Kater": Katy Perry gibt Einblick in Luxusgeburtstag

Auch Perrys und Blooms Töchterchen Daisy Dove feierte kürzlich Geburtstag - ihren ersten. Der Popstar gratulierte mit einer Twitter-Botschaft. "Heute vor einem Jahr war der Tag, an dem mein Leben begann", schrieb Perry in dem Kurznachrichtendienst. "Happy first Birthday my Daisy Dove, my love", fügte sie mit einem roten Herz-Emoji versehen dazu.

Das erste Kind von Perry und Bloom war am 26. August 2020 zur Welt gekommen. Bloom hat zudem einen Sohn aus der geschiedenen Ehe mit Top-Model Miranda Kerr.