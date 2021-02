4-facher Beinbruch: Ashley Judd erleidet bei Sturz "katastrophale" Verletzung

Der Transport sei jedoch die reinste Tortur gewesen, der sie an ihre Grenzen gebracht habe. An bestimmten Stellen musste Judd getragen und zum Teil mit einem Motorrad transportiert werden. Während dieser Zeit habe sie auf einen Stock gebissen und "wie ein wildes Tier" geheult. Immer wieder habe sie ihr Bewusstsein verloren. In klaren Momenten habe sie gebetet. In ihrem Kopf habe sie den Bibel-Psalm 23, "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln", wiederholt.

Judd betonte, dass sie sich trotz Schmerzen und Strapazen privilegiert fühle. Im Gegensatz zu ihr fehle vielen Kongolesen selbst der Zugang zu "einfachen Pillen zur Schmerzlinderung."