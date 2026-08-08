30 Jahre „Mission: Impossible“: Tom Cruise schaffte es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde

Das Bild von Tom Cruise (64), als er kopfüber an einem Drahtseil hängt, um in einen Tresorraum einzubrechen, hat sich wohl in die Köpfe vieler Menschen eingebrannt. Diese Szene stammt aus dem ersten Film der „Mission: Impossible“-Reihe und ist mittlerweile 30 Jahre alt, denn am 8. August 1996 lief der Film in den österreichischen Kinos an.

Entstanden ist der Leinwandstreifen aus der „Mission: Impossible“-TV-Serie aus den 1960er-Jahren. Für Tom Cruise war es das erste Projekt, wo er sowohl als Hauptdarsteller als auch als Produzent fungierte. Dabei war es anfangs gar nicht klar, dass er überhaupt die Hauptrolle als Ethan Hunt bekommen würde. Denn für diesen Part wurde eigentlich zuerst George Clooney angefragt, der aber absagen musste, weil er schon für die Komödie „Tage wie dieser ...“ zugesagt hatte. Auch Bruce Willis, John Travolta, Nicolas Cage, Ralph Fiennes und Mel Gibson sollen dafür im Gespräch gewesen sein.

Eine echte Besonderheit, die später auch zum Markenzeichen von Tom Cruise wurde, ist, dass er darauf bestand, all seine Stunts selbst zu machen. Als er einmal am Rande der Filmfestspiele in Cannes gefragt wurde, warum er sich immer in diese gefährlichen Situationen begeben würde, meinte er: „Würden Sie Gene Kelly fragen, warum er all seine Tanzszenen selbst tanzt?“ Und seine Stunts haben ihn sogar ins Guinness-Buch der Rekorde gebracht. Denn nach seinem achten Einsatz als Spezialagent in „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ (2025) hat er „die meisten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm“ absolviert, verkündete „Guinness World Records“ auf der Plattform X. 16 Mal sei er für eine Actionszene aus einem Hubschrauber gesprungen, hat seinen mit Brennstoff getränkten Fallschirm angezündet und eine sichere Landung dank Reserveschirm geschafft. „Tom spielt nicht nur Actionhelden, er ist ein Actionheld“, wurde „Guinness World Records“-Chefredakteur Craig Glenday in einer Mitteilung zitiert.