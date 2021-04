25 Jahre Ehe: Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness trotzen allen Gerüchten

Ein bisserl getrübt wird das große Glück aber schon – und zwar vom immer wiederkehrenden Gerücht, Hugh Jackman wäre ja eigentlich homosexuell. Erst kürzlich hat sich seine Ehefrau das erste Mal dazu geäußert.

„Ich kenne diese Magazine, sie sind so gemein. Ich hoffe, die Leute erkennen, dass das alles erfunden ist“, sagte sie in der australischen Fernsehshow „Anh’s Brush with Fame“. „Es ist, als würde jemand zu Elton John sagen: ,Oh, er ist hetero.’ Ich bin mir sicher, dass er dann auch verärgert wäre“, so Deborra-Lee Furness.

Schon 2013 bekannte Jackman in einem Interview, wie sehr seine Frau dieses Gerede stören würde. Nichtsdestotrotz steht sie ihrem Mann, der seit 2013 auch immer wieder mit Hautkrebs zu kämpfen hat, unerschütterlich zur Seite.

Jetzt feierten die beiden ihren 25. Hochzeitstag und der „Wolverine“-Weltstar überschüttete seine Deborra via Instagram mit ganz viel Liebe.

„Mit dir verheiratet zu sein, Deb, ist so natürlich wie Atmen. Fast von dem Moment an, als wir uns trafen, wusste ich, dass unser Schicksal darin bestand, zusammen zu sein“, schrieb er da.